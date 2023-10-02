اعتذار على أعلى مستوى .. تصرف نبيل من ريال مدريد بعد تدخل ناتشو الكارثي ضد نجم جيرونا

ريال مدريد يحاول إصلاح الوضع مع نجم جيرونا بعد تدخل ناتشو الكارثي بحقه..

تواصل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بشكل شخصي مع بورتو نجم نادي جيرونا، إثر تدخل ناتشو قائد النادي الملكي الكارثي ضده خلال مباراة الفريقين في قمة الجولة الثامنة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

ناتشو قام بتدخل متهور بحق بورتو في الدقيقة 90+3 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "مونتيليفي" رغم أن ريال مدريد كان متقدمًا بثلاثية نظيفة، ليحصل قائد النادي الملكي على بطاقة حمراء مباشرة.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أكدت أن ناتشو اعتذر علانية وسرًا إلى بورتو، لكنه لم يكن الوحيد الذي قام بذلك، لأن رئيس ريال مدريد تواصل مع نجم جيرونا شخصيًا لتقديم الاعتذار له.

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وحسب التقرير، فإن الأمر لم يقتصر على بيريز، حيث تواصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مع بورتو للاعتذار إليه عن تصرف ناتشو المتهور.

من جانبه، أراد ناتشو عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي الاعتذار علنًا عما بدر منه بعد التحدث مع الجناح، وطلب منه إبلاغه بتطور حالته الصحية.

وكتب ناتشو: "أريد أن أعتذر لبورتو عن التصرف غير المقصود في المباراة، اليوم وخلال مسيرتي المهنية بأكملها لم يكن لدي أي نية لإيذاء أي شخص، آمل أن تتمكن من التعافي بشكل جيد وبسرعة".