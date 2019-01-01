اعتذار رسمي من رابطة الدوري الإيطالي بعد حملة مناهضة العنصرية المسيئة

لويجي دي سيرفو يعتذر لكل من شعروا بالإهانة

اعتذر لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لشركة ليجا سيري آ عن الشعار الذي وضتعته الشركة لحملة مناهضة العنصرية في الدوري الإيطالي.

وكانت الشركة قد وضعت شعارًا لصور ثلاثة قرود للتعبير عن الأجناس المختلفة وذلك كشعار لحملة مناهضة للأعمال العنصرية التي تكررت مؤخرًا في إيطاليا.

وبعد حملة هجوم من الصحافة والجماهير وبعض الأندية بشكل رسمي على الحملة بسبب شعارها، قدم لويجي دي سيرفو اعتذارًا رسميًا لكل من شعروا بالإهانة.

وجاء في البيان اعتذارًا رسميًا على لسان كل القائمين على الحملة إلى من شعروا بأي إهانة على خلفية الشعار، مؤكدين أنه لم يكن هناك أي شيء مقصود.

وكان المقصود من الشعار هو التعبير عن الأجناس الثلاثة الأكثر انتشارًا ــ الأفريقي والأصفر الأسيوي والملون الأوروبي ــ من أجل المساواة بينهم.

ولكن التنفيذ لم يأتِ بالشكل المناسب حيث تم استخدام وجوه القرود، تلك التي تستخدم أصواتها من الأساس في صيحات الاستهجان العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء.

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يذكر أن حوداث العنصرية قد تكررت على نطاق واسع في الدوري الإيطالي خلال الموسمين الأخيرين، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا من أجل إيقافها.