سوق الانتقالات الشتوية 2020: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في أوروبا، مصر والسعودية؟

يقدم لكم موقع جول العربي كل ما تريد معرفته عن سوق الانتقالات الشتوية 2020، متى يفتح ومتى يغلق في أوروبا، مصر، السعودية، وجميع أنحاء العالم؟

اقترب سوق الانتقالات الشتوية 2020 على بدايته، وذلك في شهر يناير المقبل، لتزداد معه إثارة متابعة تحركات أبرز الأندية في العالم في محاولة منها لسد بعض الثغرات، ومعالجة الأخطاء إما من أجل مواصلة المنافسة على بعض الألقاب أو لإنقاذ الموسم وتحديد الهدف المطلوب بالتأهل للبطولات القارية أو البقاء في الدوري على أقل تقدير.

يعتبر الميركاتو الشتوي هو المنفذ الوحيد لبعض الأندية من أجل تعويض سوء الحظ الذي قد يحدث أثناء الموسم مثل فريق ليون الفرنسي الذي أُصيب منه لاعبين بقطع في الرباط الصليبي في نفس اللقاء الذي جمعهم مع فريق رين، مما سيضطر البرازيلي جونينيو المدير الرياضي للفريق لاستغلال يناير من أجل تعويض كلا من ديباي وأديلادي بقدر الإمكان.

لم تعد السوق الشتوية مجرد نافذة طارئة مثلما اعتدنا عليها في السنوات الأخيرة، بعد أن شهدت مؤخرًا تحطيم بعض الأرقام القياسية مثل صفقة انتقال فان دايك إلى ليفربول ومن قبله كوتينيو إلى برشلونة، وربما يكون السبب هو أن التفاوض مع لاعبين بهذا الحجم في هذا الشهر هو دلالة على مدى حاجة هذه الأندية لهم، ومع قصر الوقت المحدد للمناقشات، يرضخون في النهاية لدفع المبلغ المطلوب.

ويقدم موقع جول العربي كل ما تريد معرفته عن مواعيد سوق الانتقالات الشتوية 2020، متى يفتح، ومتى يغلق في أنحاء العالم؟

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مواعيد سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا .. متى يبدأ الميركاتو الأوروبي ومتى يغلق؟

وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن مواعيد فتح وغلق السوق في أوروبا كالتالي:

الدوري موعد فتح السوق موعد إغلاق السوق الدوري الإنجليزي الممتاز - إنجلترا 1 يناير 2020 31 يناير 2020 الدوري الإسباني - الدرجة الأولى - إسبانيا 2 يناير 2020 31 يناير 2020 الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى - إيطاليا 2 يناير 2020 31 يناير 2020 الدوري الألماني - الدرجة الأولى - ألمانيا 1 يناير 2020 31 يناير 2020 الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى - فرنسا 1 يناير 2020 31 يناير 2020 الدوري البرتغالي الممتاز - البرتغال 3 يناير 2020 2 فبراير 2020 الدوري الهولندي - هولندا 3 يناير 2020 31 يناير 2020 الدوري الروسي الممتاز - روسيا 22 يناير 2020 21 فبراير 2020 الدوري التركي الممتاز - تركيا 4 يناير 2020 31 يناير 2020 الدوري البلجيكي الممتاز - بلجيكا 1 يناير 2020 31 يناير 2020 الدوري الكرواتي - الدرجة الأولى - كرواتيا 20 يناير 2020 17 فبراير 2020 الدوري الصربي الممتاز - صربيا 14 يناير 2020 7 فبراير 2020 الدوري السويسري الممتاز - سويسرا 18 يناير 2020 17 فبراير 2020 الدوري النمساوي الممتاز - النمسا 7 يناير 2020 6 فبراير 2020 الدوري التشيكي الممتاز - التشيك 26 يناير 2020 22 فبراير 2020 الدوري اليوناني الممتاز - اليونان 1 يناير 2020 31 يناير 2020 الدوري السويدي الممتاز - السويد 8 يناير 2020 31 مارس 2020

مواعيد سوق الانتقالات الشتوية في مصر، الإمارات والسعودية .. متى يبدأ الميركاتو العربي ومتى يغلق؟

عندما بدأ سوق الانتقالات الشتوية في مصر والسعودية وعدد من الدول، كانت الفرق الإماراتية والتونسية والمغربية تلملم أوراقها وتستعد لانتهاء الميركاتو الشتوي في البلاد.

تطور سوق الانتقالات العربي بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبات له ثماره الإيجابية، على سبيل المثال تمكن الهلال السعودي أخيرًا من الفوز بدوري أبطال أسيا بعد إبرام عدة صفقات ممتازة أبرزها الفرنسي جوميز مهاجم سوانزي سيتي السابق، والإيطالي جيوفينكو قادمًا من الدوري الصيني، وذلك بفضل استثمارات تركي آل شيخ، والتي كانت قد ساعدت الزمالك المصري على ضم بعض اللاعبين المميزين مثل أشرف بن شرقي ومن قبله فرجاني ساسي.

مع امتلاك الأندية القطرية للمال، لم يكن صعبًا على المدافع العربي المميز بنعطية أن يترك يوفنتوس لينضم لفريق الدحيل وكذلك نفس الحال بالنسبة لفريق الريان الذي تعاقد في سوق الانتقالات الماضي مع الأرجنتيني ميركادو مدافع إشبيلية الإسباني سابقًا وكذلك ياسين براهيمي قادمًا من صفوف التنين البرتغالي بورتو.

تظل الصفقة الأبرز في الميركاتو الشتوي 2020 حتى الآن هي انضمام المصري محمود كهربا لاعب الزمالك السابق إلى صفوف الغريم التقليدي الأهلي وهو التعاقد الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط الكروية المصرية، بعد أن اضطر اللاعب لفسخ عقده مع الفارس الأبيض واللعب ببطاقة مؤقتة مع أفيس البرتغالي، قبل أن ينهي عقده مجددًا من أن أجل أن ينضم مجانًا للمارد الأحمر.

ووفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن مواعيد فتح وغلق السوق في مصر والسعودية والوطن العربي كالتالي:

الدوري موعد فتح السوق موعد إغلاق السوق الدوري الإماراتي للمحترفين - الإمارات 7 يناير 2020 3 فبراير 2020 الدوري السعودي للمحترفين - السعودية 1 يناير 2020 31 يناير 2020 الدوري المصري الممتاز - مصر 1 يناير 2020 31 يناير 2020 دوري نجوم قطر - قطر 1 يناير 2020 31 يناير 2020 الدوري التونسي - الدرجة الأولى - تونس 2 يناير 2018 31 يناير 2020 الدوري الجزائري - الدرجة الأولى - الجزائر 16 ديسمبر 2019 15 يناير 2020 الدوري المغربي الممتاز - المغرب 20 ديسمبر 2019 16 يناير 2020

مواعيد سوق الانتقالات الشتوية في أبرز دوريات العالم

لازالت الأندية الصينية تحاول استعراض عضلاتها في سوق الانتقالات، بعد أن حاول بعضهم في الصيف الماضي استغلال الأزمة التي نشبت بين زيدان وجاريث بيل من أجل التعاقد مع اللاعب الويلزي، ومن جهة آخرى بدأ داليان مشروعه الجديد مع بينتيز ومن المتوقع أن يدخل الميركاتو بقوة من أجل تكوين التشكيلة التي يرغب بها العراب الإسباني لوضع فريقه من بين أندية النخبة.

كان سوق الانتقالات العام الرائع الذي قام به فريق فلامينجو البرازيلي في العام الماضي قد تسبب في تحقيق الفريق لإنجاز كوبا لبيرتادوريس بعد فترة طويلة من الغياب عن التتويج القاري، بفضل البرتغالي خيسوس الذي قرر التعاقد مع أبرز البرازيليين المحترفين في أوروبا ولم يتمكنوا من إثبات قدراتهم مع أنديتهم، ليقودهم لمجد جديد والتأهل لكأس العالم للأندية.

وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن مواعيد فتح وغلق السوق في أبرز دوريات العالم الأخرى كالتالي: