"اشنق نفسك" .. أوسيمين يهاجم مشجعا بسبب حكيمي!

لم يتجاهل النيجيري التعليق المؤيد لنجم المغرب!

يواصل النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي، احتفاله بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023، والتي انتزعها من الثنائي محمد صلاح (ليفربول)، وأشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

ونشر أوسيمين صورة له مع الجائزة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي X، أثارت إعجاب الكثيرين من عشاق النجم النيجري.

لكن أحد المتابعين أبدى استياءه من تتويج أوسيمين، وقال معلقا: "يستحق حكيمي هذه الجائزة، لمساهمته في قيادة منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم".

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لم يتجاهل أوسيمين تعليق "مشجع حكيمي"، بل رد عليه بصورة تعبيرية بها (مشنقة)، كأنه يقول له "اشنق نفسك".

وقبل انطلاق مباراة نابولي وكالياري أول أمس السبت، خرج أوسيمين رفقة جائزة الأفضل في أفريقيا، لاستعراضها أمام جماهير فريق الجنوب المتواجدة في ملعب دييجو مارادونا.