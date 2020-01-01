اشتباه بإصابة مدافع الإسماعيلي بفيروس كورونا

اللاعب يدخل الحجر الصحي

ظهرت أول حالة اشتباه بإصابة بفيروس كورونا، بين لاعبي الدوري المصري الممتاز خلال الساعات الأخيرة بعد تفشي الوباء في جميع أنحاء العالم.

فيروس كورونا ضرب الأنشطة الرياضية حول العالم وتم تعليقها خوفًا من تفشيه بين الجميع خلال الفترة الحالية حتى الوصول إلى علاج.

ونشر اللاعب محمد مجدي مدافع الإسماعيلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يطلب من الجميع الدعاء له داخل الحجر الصحي.

المزيد من الفرق

وقال مجدي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "اللى بيحبنى يدعيلى أنا فأوضة الحجر الصحى بطلب من كل الناس أنها تدعيلى".

وأكد صبري المنياوي في تصريحات صحفية، عقب انتشار الأنباء، أن حالة محمد مجدي تطلبت دخوله الحجر الصحي للاطمئنان عليه.

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلي: "اللاعب يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وننتظر نتائج التحاليل خلال الساعات المقبلة للاطمئنان عليه".