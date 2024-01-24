اشتباك وعناد الحظ .. هاري كين عانى مع بايرن ميونخ ضد برلين!

هاري كين يخرج عن شعوره!

شارك النجم الإنجليزي هاري كين، في فوز فريقه بايرن ميونخ على نظيره يونيون بيرلين بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ولعب هاري كين أساسيًا طوال المباراة، ولكن عانده الحظ ولم يتمكن من تسجيل أهداف، ولكنه حاول في أكثر من مناسبة.

القائم والـ VAR يُعاندان كين

عاند القائم كين في كرة هداف بايرن ميونخ الذي سجله زميله رافائيل جيريرو بالدقيقة 46، حيث سددها هاري في البداية ولكنها ارتطمت في القائم، لتعود إلى جيريرو الذي وضعها في المرمى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وألغى حكم المباراة هدفًا لهاري كين بالدقيقة 56 من عمر المباراة بداعي التسلل، ليواصل الحظ عناده للمهاجم الإنجليزي.

وحصل كين على كارت أصفر في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما دخل في شجار مع فوجت مدافع يونيون بيرلين، بسبب كرة مشتركة بين الثنائي.

ماذا قدم هاري كين أمام يونيون بيرلين؟

ولعب كين المباراة بالكامل، وسدد الكرة مرتين، واحدة خارج المرمى تمامًا والثانية ارتطمت في المدافعين.

وأرسل هاري كين 3 عرضيات منها 3 بشكل صحيح وواحدة غير صحيحة، وجاءت نسبة التمريرات الصحيحة هي 68%.

لم يكن هاري كين خطيرًا على مرمى الخصم بالشكل الكافي، حيث تحجم داخل منطقة الجزاء الأمر الذي جعله يضطر للخروج من منطقة العمليات في كثير من الأحيان.