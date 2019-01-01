اشتباكات في مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري والأخير يعتذر

الأمن تدخل للفصل بين لاعبي الفريقين!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وقعت أحداث مؤسفة عقب نهاية مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري، استدعت تدخل قوات الأمن للفصل بين لاعبي الفريقين.

اللقاء انتهى بفوز الشياطين الحمر بثنائية نظيفة في اللحظات الأخيرة من اللقاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وعقب إحراز الأهلي هدفه الثاني في الدقيقة 8+90، وقعت اشتباك بالأيدي بين خالد قمر؛ مهاجم زعيم الثغر، ورمضان صبحي؛ جناح الشياطين الحمر.

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الاشتباكات كذلك انتقلت إلى مقاعد البدلاء، حيث اشتبك مجدي علام المدرب العام للفريق السكندري، مع لاعب وسط الأهلي حسام عاشور، ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، إثر الاحتفال المبالغ به لدكة الأحمر وهو ما أثار انفعال الجانب السكندري.

وقال وليد صلاح الدين؛ مدير الكرة بالاتحاد، عقب نهاية المباراة في تصريحاته لقناة "النيل للرياضة": "توجهت أنا والمدير الفني حلمي طولان إلى غرف خلع ملابس الأهلي واعتذرنا لهم على انفعال دكة بدلائنا، هو انفعال ما كان ليحدث، لكنها نرفزة ملعب، وانتهى الأمر باعتذارنا، الذي تقبله الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للشياطين الحمر، وأكد أنه وارد الحدوث".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 55 متصدرًا جدول الترتيب مؤقتًا بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الذي لم يخض بعد مباراة هذه الجولة، بينما تجمد رصيد زعيم الثغر عند النقطة 32 في المركز التاسع.