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اسم مفاجئ .. الأهلي يتفق مع صفقة محلية جديدة بشكل نهائي

أحمد فرهود
Ahli Riyad Mahrez 2023Getty
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الأهلي يحسم الصفقة المحلية السادسة

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نجح مسؤولو النادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، في حسم صفقة "محلية" جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الأهلي تعاقد مع 5 صفقات محلية، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وهم: الظهير الأيمن بسام الحريجي، وثنائي خط الوسط عبد الله عطيف وسميحان النابت، والجناح فهد الرشيدي، والمهاجم فراس البريكان.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، توصل الإدارة الأهلاوية، إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها في نادي التعاون؛ للتعاقد مع الظهير الأيسر الشاب سعد بالعبيد.

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وكشفت الصحيفة، عن أن الأهلي، سيحصل على بالعبيد، في صفقة شراء نهائي، وليس على سبيل الإعارة، مثلما حاول مع بعض اللاعبين الآخرين، الذين يجيدون اللعب في مركز الظهير الأيسر.

بالعبيد يبلغ من العمر 23 سنة؛ وهو أحد أبناء نادي التعاون، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2020، مشاركًا في 62 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، صنع خلالها 4 أسيست.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 101019كريم بنزيما
  • 10874خاليدو كوليبالي
  • 19561روبرتو فيرمينو
  • 8992نجولو كانتي
  • 24320مارسيلو بروزوفيتش
  • 48247صفقة أخرى
213013 الأصوات

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