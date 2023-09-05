اسم مفاجئ .. الأهلي يتفق مع صفقة محلية جديدة بشكل نهائي

الأهلي يحسم الصفقة المحلية السادسة

SHAHID

نجح مسؤولو النادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، في حسم صفقة "محلية" جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي تعاقد مع 5 صفقات محلية، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وهم: الظهير الأيمن بسام الحريجي، وثنائي خط الوسط عبد الله عطيف وسميحان النابت، والجناح فهد الرشيدي، والمهاجم فراس البريكان.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، توصل الإدارة الأهلاوية، إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها في نادي التعاون؛ للتعاقد مع الظهير الأيسر الشاب سعد بالعبيد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشفت الصحيفة، عن أن الأهلي، سيحصل على بالعبيد، في صفقة شراء نهائي، وليس على سبيل الإعارة، مثلما حاول مع بعض اللاعبين الآخرين، الذين يجيدون اللعب في مركز الظهير الأيسر.

بالعبيد يبلغ من العمر 23 سنة؛ وهو أحد أبناء نادي التعاون، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2020، مشاركًا في 62 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، صنع خلالها 4 أسيست.

SHAHID

