"استيقظوا الحلم الجميل سينتهي".. جيسوس يقلق جماهير الهلال قبل قمة النصر

جيسوس يوجه رسالة نارية قبل ديربي الهلال والنصر

"كأن تستيقظ على حلم جميل".. هكذا نبه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، جماهير الزعيم بالاستيقاظ على الحلم الرائع الذي يعيشه الفريق في الموسم الجاري.

ويستعد الهلال، صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية، لمواجهة النصر، على ملعب محمد بن زايد، مساء الغد، في قمة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024.

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وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الديربي، إنه يشعر بالفخر إزاء سلسلة الانتصارات التاريخية للهلال، ولكن لا يوجد فريق لا يخسر وقد يتوقف الرقم في أي مباراة.

وكان الهلال قد حقق الانتصار 32 على التوالي في جميع المسابقات، بعد فوزه على الخليج برباعية مقابل هدف، في لقاء الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي، إلا أن الرقم مهدد بالتوقف، حال التعادل فقط مع النصر في لقاء الغد، في السوبر السعودي، علمًا بأن التعادل يذهب بالفريقين مباشرة إلى ركلات الترجيح، دون خوض شوطين إضافيين.

وقال جيسوس إن الهلال، شأنه شأن النصر، لم يكن لديهما الوقت الكافي للإعداد للبطولة، ولكن الفريقين يملكان نجومًا كبارًا، ما يؤكد إقامة مباراة قوية، مضيفًا أنه يحترم مواطنه لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، كثيرًا ويعرفه منذ سنوات.

ووجه جيسوس رسالة تحدٍ للجميع، قائلًا إن الهلال لم يحقق أهدافه بعد، ويطمح لتحقيق لقب السوبر من أجل تأكيد جدارة الفريق هذا الموسم.