فيديو | استهجان واستهزاء من تركي آل الشيخ .. استقبال صادم لليونيل ميسي في مواجهة النصر

صافرات استهجان على ميسي أمام النصر...

أطلقت جماهير نادي النصر، المتواجدة في ملعب المملكة آرينا، صافرات استهجان على ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، في مواجهة الفريقين في بطولة كأس موسم الرياض.

ويلعب النصر، أمام نظيره الأمريكي إنتر ميامي، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس موسم الرياض، الذي تستضيف السعودية، بنظام البطولة المجمعة ويشارك مع النصر وإنتر، فريق الهلال.

ولم يشارك البرغوث في المباراة منذ بدايتها بسبب الإصابة واكتفى بالمشاركة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بينما لم يشارك كريستيانو رونالدو، نجم النصر بسبب الإصابة أيضًا.

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وبمجرد نزول إلى أرضية الملعب في الدقيقة 83، أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان عليه وبشدة، وفي الوقت ذاته سخر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه من خسارة إنتر ميامي، ورفع بيده رقم 6 في إشارة للنتيجة التي خسر بها إنتر ميامي اللقاء، وكأنه يقول لليو: "ماذا في وسعك أن تفعل الآن؟!".

جدير بالذكر أن الهلال، سيلعب مع النصر في ديربي الرياض، في المباراة الأخيرة من كأس موسم الرياض يوم الخميس 8 فبراير، على ملعب المملكة آرينا، بعدما كان قد هزم الزعيم الفريق الأمريكي بنتيجة 4-3 في الجولة الأولى من الكأس.