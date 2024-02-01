يلحق برونالدو في السعودية؟ .. مدرب البرتغال يكشف عن موقفه ويوجه له رسالة بشأن اليورو

هل يترك البرتغال وينضم للدوري السعودي؟

رد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن إمكانية انضمامه للدوري السعودي، يومًا ما كما أبدى سعادته بالتطور الكبير الذي تشهده الكرة السعودية في الوقت الحالي.

ولعبة النصر، أمام نظيره الأمريكي إنتر ميامي، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس موسم الرياض، الذي تستضيف السعودية، بنظام البطولة المجمعة ويشارك مع النصر وإنتر، فريق الهلال.

وقال روبرتو مارتينيز في تصريحات لقناة "SSC" عقبت اللقاء: "أولًا وقبل أي شيء الاحتفالات كانت كبيرة، والجمهور استمتع بالمباراة، هناك مباريات نقول عنها ودية ولكنها تكون مهمة جدا".

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وتابع: "لدينا الكثير من اللاعبين البرتغاليين في الدوري السعودي، لدينا كريستيانو رونالدو، وأوتافيو، هناك الكثير من العمل وراء الكواليس مع اللاعبين".

وأضاف: "بالنسبة للاعبين السعوديين هناك منهم من يستيطع أن يحترف في أوروبا بدون أي شك، اللاعب السعودي مستعد ليرفع من مستواه، سنرى تطورًا مهمًا جدًا في الكرة السعودية في الفترة القادمة".

وعند سؤاله عن إمكانية وصوله إلى السعودية والعمل في الدوري السعودي يومًا قال المدرب الإسباني: "أنا الآن أركز على عملي، وأنا سعيد ومسرور لأنني أتابع كل التحركات والتطورات التي تحدث في الكرة السعودية".

وعن كريستيانو رونالدو، مع منتخب البرتغال في بطولة اليورو الصيف القادم، قال مدربه: "نحن نتوقع دائمًا من رونالدو أن يكون في أعلى مستوياته، أتوقع أن يكون هناك الكثير من التركيز ورغبة لتقديم أفضل ما لدينا، بداية من المباراتين القادمتين في شهر مارس".