"استنزف النادي ماليًا وعذبه في المحاكم" .. محترف الأهلي السابق يتفق مع فريق سعودي!

صفقة مثيرة للجدل قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي في السعودية

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"عدو الأهلي يقترب من العودة إلى الملاعب السعودية مجددًا".. هكذا يُمكن القول عن إحدى الصفقات الجديدة، التي من المتوقع الإعلان عنها بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة القادمة.

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هذه الصفقة الجديدة المرتقبة؛ هي تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مع المهاجم الرأس أخضري دجانيني تفاريس، الذي مثّل الأهلي، في الفترة من 2018 إلى 2020.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد العجلان، وقع نادي الفتح مع دجانيني؛ حيث كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "الصفقة اكتملت".

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المهاجم الرأس أخضري انضم إلى قلعة الراقي في صيف 2018، قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي؛ قبل أن يرحل عن السعودية في أكتوبر 2020، ويفسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، من طرفٍ واحد.

وبعد فسخ عقده.. رفع دجانيني، قضية ضد النادي الأهلي، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وحصل على حكم بتعويضه ماليًا، بمبلغ 12.5 مليون ريال.

ومن ناحيته.. رد مسؤولو الأهلي، برفع قضية ضد دجانيني تفاريس؛ للحصول على تعويض بقيمة 75 مليون ريال؛ بحجة سفر اللاعب بدون علم النادي؛ إلا أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، رفضت الطلب رسميًا.

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