"استمتع بالسعودية" .. مورينيو يُعلن انتقال إيبانيز للأهلي برسالة غريبة!

المدرب البرازيلي يسبق الجميع ويُعلن انتقال إبيانيز إلى الأهلي

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قبل أي شخص، أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن انتقال مدافعه البرازيلي روجير إيبانيز، إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن بطريقة غريبة!

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الأهلي دخل في مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية مع إيبانيز، من أجل ضمه لتدعيم خط الدفاع، استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

ونشر مورينيو عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، صورة تجمعه مع إيبانيز، وهو يودعه ويُعلن انتقاله إلى الأهلي برسالة غريبة.

وجاء نص تغريدة مورينيو للمدافع البرازيلي كالآتي: "كن سعيدًا يا (جاروتو)، أعلم أنك ستفتقدني وأشكرك على قميصك الأخير، والآن يمكنك أن تدفع لي وللجهاز الفني ثمن عشاء مناسب، استمتع بالسعودية، أراهن عندما رأيت الصورة التي اعتقدت أنها للاعب جديد".

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الأهلي يسعى لتدعيم الدفاع، بعدما تعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، واقترب من ضم لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، بجانب إيبانيز.

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