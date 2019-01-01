زاباكوستا يفتح الباب أمام العودة للدوري الإيطالي

مستقبل اللاعب غير واضح مع تشيلسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية استعداد دافيدي زاباكوستا ظهير تشيلسي الإنجليزي للعودة للدوري الإيطالي، وسط شكوك حول مستقبله مع ناديه.

ولم يتلقَ اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً أي عروض حتى اللحظة، خاصةً مع اقتراب نهاية سوق الشراء في البريميرليج بحلول الثامن من أغسطس.

ويعد زاباكوستا مرشحاً للانتقال إلى يوفنتوس، بالتزامن مع اقتراب جواو كانسيلو الظهير الأيمن من الرحيل.

وكان الظهير الإيطالي قد انتقل إلى صفوف تشيلسي قبل عامين قادماً من تورينو مقابل 23 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن زاباكوستا خاض 52 مباراة بقميص البلوز، بنسبة 65% منهم بصفة أساسية.