استفزاز داخل الملعب وخارجه .. حارس الفيحاء يثأر للمنافسين من علي البليهي

الحارس الصربي لديه رسالة قوية لنيمار أيضًا، ولم يكتفِ بالبليهي وحده!

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قلة من نجحوا في الثأر من علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، فيما يخص استفزازاته داخل الملعب وخارجه، منهم الصربي فلاديمير ستويكوفيتش؛ حارس الفيحاء.

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الصربي قاد البرتقالي أمس السبت، لخطف نقطة التعادل أمام الزعيم، في لقاء انتهى بنتيجة 1-1، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وبدأت بعد صافرة النهاية، استفزازات فلاديمير، إذ توجه أولًا للبليهي، مرددًا في وجهه: "لقد خسرت من جديد!"، لكن لم يحسن مدافع الفريق الرد عليه بطريقة قوية كعادته، في ظل خروج فريقه بنقطة وحيدة من اللقاء.

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وبعدها اتجه الحارس لجمهور الزعيم، إذ قام بالاحتفال أمامهم، وسط محاولات من لاعبي الأزرق، لإيقافه، لكن جاء الرد من الجمهور، إذ أمطره بزجاجات المياة أثناء توجهه للممر المؤدي لغرف خلع الملابس.

وانتقلت الاستفزازاته لخارج المستطيل الأخضر، إذ علق عقب المباراة في تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "هذا هو ترحيبنا بنيمار"، في إشارة لصفقة الهلال الجديدة، البرازيلي الذي تم تقديمه للجماهير قبل اللقاء.

وواصل فلاديمير تصريحاته: "البليهي دائمًا يقوم بشيء ما، لكن لا أريد الحديث عن ذلك، يمكنكم أن تسألوه".

يذكر أن الفيحاء والهلال متساويان حاليًا في النقاط برصيد أربعة لكل منهما، محتلين المركز الرابع والخامس على الترتيب.

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