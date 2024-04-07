"ما يحدث استفزاز للهلال" .. إعلامي يحذر من وقوع كارثة جديدة في كأس السوبر!

ما الذي أغضب الإعلامي الهلالي قبل ديربي النصر في السوبر؟

أعرب الإعلامي الرياضي خالد الدلاك عن استيائه مما يحدث في الاستعدادات لكأس السوبر السعودي، محذرًا من ضياع حقوق الهلال.

السوبر من المقرر أن ينطلق غدًا الإثنين في أبو ظبي، حيث يواجه الاتحاد الوحدة، والهلال مع النصر، على أن يلتقي الفائزان في النهائي في 11 من أبريل الجاري.

وتقرر أن يدير مباريات السوبر حكام محليين، ورغم اعتراض الكثيرين على عدم الاستعانة بطواقم أجنبية إلا أن الدلاك اختص أحدهم بهجومه..

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الإعلامي الرياضي اعترض على وجود الحكم ماجد الشمراني ضمن البعثة التحكيمية المتجهة لأبو ظبي، محذرًا من وقائعه السابقة ضد الزعيم، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "وجود الحكم ماجد الشمراني ضمن كتيبة الحكام المغادرة إلى أبو ظبي، فيه استفزاز للهلاليين وتشجيعًا على هضم حقوقهم بعد كارثة ضياع الدوري على الهلال أمام الشباب في الموسم الماضي".

وأضاف: "إبعاده عن مباريات الهلال هو أقل ما يقدم لوجه الكرة السعودية المشرق وصاحب أرقامها القياسية العالمية وخير من يمثل في المحافل الدولية!".

يذكر أن الشمراني كان قد أدار مواجهة الهلال والشباب في الجولة الـ22 من الموسم الماضي بدوري روشن، وخسرها الزعيم بثلاثية نظيفة، في مباراة تسببت في أزمة كبرى في ظل ادعاء الهلاليين بتغاضيه عن احتساب ضربة جزاء لصالح فريقهم، بينما خسر الزعيم اللقب في النهاية لصالح الاتحاد.