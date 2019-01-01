استفتاء لأعضاء برشلونة يكشف عدم الرضا عن بقاء فالفيردي

إلى أين يذهب البرازيلي؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن حالة عدم الرضا التي يعيشها عدد من أعضاء نادي برشلونة، إثر قرار الإدارة بتجديد الثقة في المدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

وكان برشلونة قد فاز بلقب الليجا والسوبر الإسباني، ولكنه خسر نهائي كأس الملك أمام فالنسيا وودع نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول برباعية نظيفة مفرطاً في فوزه بثلاثية في الذهاب.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن 65.6% من الأعضاء المشاركين في هذا الاستطلاع الذي أجرته "إستودي بريس" غير راضين عن استمرار فالفيردي.

أما عن رأيهم بشأن الموسم، صوت 51.2% لصالح كونه جيد، فيما وصفه 7.2% بكونه ممتاز.

يذكر أن فالفيردي تولى قيادة البلوجرانا في صيف 2017، حيث فاز بلقبين للدوري الإسباني ولقب لكأس الملك بالإضافة للسوبر المحلي أيضاً.