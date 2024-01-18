استغلال اسم علي البليهي في "عملية نصب" .. ووكيله يعلق!

عملية نصب باستخدام اسم علي البليهي..

بالتزامن مع تألقه في النسخة الحالية من كأس أمم آسيا.. تم استغلال اسم النجم علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في عملية نصب كبرى.

البليهي البالغ من العمر 34 سنة، سجل هدفًا قاتلًا؛ ليقود الأخضر السعودي للفوز (2-1) على عمان، في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير.

وفي هذا السياق.. أعلن رفيع الشهراني، وكيل أعمال البليهي، التقدم ببلاغ عاجل؛ بعد انتحال أحد "الحسابات" على مواقع التواصل الاجتماعي، اسم المدافع الدولي السعودي، للنصب على المتابعين.

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الشهراني نشر صورة لـ"الحساب الوهمي" عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"؛ معلقًا عليها: "احبتي.. هذا الحساب منتحل لاسم الكابتن علي البليهي، وقد تم الإبلاغ عنه".

وطالب وكيل أعمال البليهي من المتابعين، عدم التجاوب مع هذا الحساب، خصوصًا في قضية السحب والمسابقات الوهمية، الذي يُعلن عنها من فترة لأخرى.

جدير بالذكر أن منتحل هذا الحساب، يقوم بعمل مسابقات وهمية، مع وعد بدفع مبالغ مالية ضخمة؛ من أجل زيادة عدد متابعيه والنصب عليهم؛ باستغلال اسم البليهي.