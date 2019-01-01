استعباد الحكام المحليين من إدارة مباريات الدوري السعودي

قيادة جميع المباريات تحت قيادة حكام أجانب خلال الموسم

ماجد جزر فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن قرار لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم باستبعاد جميع الحكام المحليين من التحكيم في مباريات دوري المحترفين.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" قرر مسؤولي الاتحاد استبعاد الحكام السعوديين من إدارة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم.

وتم التأكيد على قيادة جميع المباريات تحت قيادة حكام أجانب خلال الموسم الذي أنطلق مساء أمس بمواجهة النصر حامل اللقب والضيف الجديد نادي ضمك.

التقارير أشارت إلى أن من المنتظر أن يتم مناقشة قرار بعودة الحكام السعوديين، ومن المنتظر أن يكون ذلك بعد نهاية الجولة الرابعة من المنافسات.

الاتحاد السعودي كان قد أعلن عن تكليف الإنجليزي جايكوب كولين رئيساً للجنة الحكام الرئيسية لحين الانتهاء من تعيين خبير تحكيمي دولي يتولى رئاسة اللجنة.

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ويعمل كولين في لجنة الحكام السعودية منذ 2017 كمدير لتقنية الفيديو المساعد، كما سبق له العمل حكماً في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2008 وحتى 2017.