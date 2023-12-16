استعان بـ "الرجل المعجزة" .. هالاند يريد العودة قبل نهائي كأس العالم للأندية

هالاند يستهدف العودة في نهائي كأس العالم للأندية...

يواصل إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، العمل من أجل التعافي من إصابته في أسرع وقت ممكن والعودة إلى المباريات، قبل نهائي كأس العالم للأندية.

وتعرض المهاجم النرويجي، إلى إصابة في قدمه أثناء مباراة فريقه مع أستون فيلا، وغاب عن مباريات فريقه الأخيرة والتي كان آخرها أمام كريستال بالاس، ويسعى اللاعب إلى العودة الملاعب في أسرع وقت.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تيليجراف" فإن هالاند، يريد العودة إلى مانشستر سيتي، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كأس العالم للأندية، وبالفعل تعاون خبير لياقة لمساعدته في تحقيق هدفه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هالاند تعاون مع خبير اللياقة اللبناني جون حداد، والذي يطلق على نفسه "The Fix" وعملا معًا في إسبانيا خلال الأسبوع الماضي، ومعهم أخصائي العلاج الطبيعي في مانشستر سيتي.

ويعد هذا ليس التعاون الأول بين هالاند، وحداد إذ يعمل الثنائي معًا منذ أن كان المهاجم صاحب الـ 23 عامًا، لاعبًا في بوروسيا دورتموند، مما جعل الصحافة النرويجية تطلق عليه لقب "الرجل المعجزة".

ومن المنتظر أن يطير مانشستر سيتي، إلى السعودية يوم الأحد، لمواجهة أوراوا ، في نصف النهائي يوم الثلاثاء القادم، وفي حال تخطى الفريق الياباني سيلعب المباراة النهائية يوم الجمعة.