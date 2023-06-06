استسلم أم مناورة متعمدة؟ .. بيب جوارديولا: إنتر أفضل من مانشستر سيتي!

مدرب مانشستر سيتي يعلق على أفضلية فريقه في الفوز بدوري الأبطال

يبدو الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، متقبلًا لكل ما يقال عن فريقه وناديه الذي يبدو الأوفر حظًا للظفر بدوري أبطال أوروبا، لكنه لا يُسلم بذلك لأنه سيواجه واحدًا من أفضل الفرق.

وسيلعب مانشستر سيتي بحثًا عن لقبه الأول في دوري الأبطال النهائي للمرة الثانية في تاريخه وسيكون ضد إنتر الإيطالي في إسطنبول يوم السبت المقبل.

وتحدث بيب اليوم الثلاثاء للصحافة وقال: "البعض يريد فوزنا والبعض الآخر لا. وهذا طبيعي".

وواصل المدرب الإسباني عن إنتر "تاريخيًا هم أفضل منا. لكن هذا سيكون أفضل من المنافسة في 90 دقيقة. ما فعلته في دور المجموعات ولا في الدوري أو كأس الاتحاد لا يُعد. علينا أن نكون أفضل منهم".

وتوج السيتي بالدوري الإنجليزي ولقب كأس الاتحاد وإن توج باللقب الأوروبي سيكون قد أكمل الثلاثية.

وأضاف مدرب السيتي الذي يعد فريقه الأوفر حظًا لحصد اللقب "اعتدنا على ذلك، لماذا يجب أن يكون ذلك خطرًا؟ علينا قبول الأمر ومعرفة قوة خصمنا. نتقبل ما يقوله الناس وليس لدينا مشكلة مع ذلك. النهائي ضد واحد من أفضل الفرق. لدينا الثقة والتفاؤل لكن في نفس الوقت لا يمكنني قوة خصمنا. لم أفعل ذلك خاصة حين سألعب نهائي دوري أبطال أوروبا".

وختم بيب الباحث عن اللقب الأول للسيتي في دوري الأبطال "إذا فزت بدوري الأبطال ستصل لمكانة جديدة؛ الأمر بسيط".