استدعاء حمدالله والبلوي للتحقيق؟ الهلال السبب!

كشف الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، حول استدعاء المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بالعميد، من أجل التحقيق معهما في قضية نادي النصر.

ما هي تفاصيل قضية حمد الله والبلوي والنصر؟

خلافات النصر وحمد الله تفجرت في نوفمبر 2021، وقتما أعلن النادي بشكل رسمي فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، لأسباب قانونية وشرعية بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بعدها تبادل الطرفان الشكاوى أمام الجهات الرسمية، بسبب الأمور المالية، لكن مؤخرًا دخل النادي الجداوي على خط الشكاوى.

العالمي أعلن بشكل رسمي امتلاكه لتسجيلات صوتية لمكالمة جمعت حمد الله بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، يحرضه بها على الرحيل عن النصر والتمرد خلال فترة سريان العقد.

لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحقق في القضية، لكن بحسب التقارير فإنه في جلسة التحقيق، أنكر النادي الجداوي التهمة الموجهة له، مؤكدًا أن التسجيلات مفبركة.

بحسب خبراء القانون فإن القضية لن تتوقف عند هذا الحد، إنما سيتم اللجوء للجهات المختصة من أجل كشف حقيقة التسجيلات، وما إذا كانت مفبركة أم صحيحة؟

الهلال السبب في الحديث عن قضية حمد الله والبلوي!

نفى جستنيه كل ما تردد حول استدعاء حمد الله والبلوي من أجل التحقيق معهما، وربط بين تلك الأنباء غير الصحيحة، وخوض الهلال لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء.

وكتب جستنيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "لم يتم إطلاقًا استدعاء اللاعب حمد الله ولا حامد البلوي، وكل من يتداول ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسيلة إعلامية كذب في كذب".

وتابع: "كلها محاولات يائسة لسحب البساط عن فريق الهلال الذي يلعب نهائي كأس الملك، ويلي (بالي بالكم)، جالسين (يفحطوا) لعل ينالوا نصيب من نجاحات الأزرق".

ويلعب الهلال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الخميس، أمام نظيره الفيحاء، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد السعودي.

#هات_عقلك

لم يتم اطلاقاً استدعاء اللاعب حمد الله ولا حامد البلوي وكل من يتداول ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر وسيلة اعلامية كذب في كذب وكلها محاولات يائسة لسحب البساط ع فريق الهلال الذي يلعب نهائي كاس الملك ويلي"بالي بالكم" جالسين"يفحطوا"لعلهم ينالوا"نصيب"من نجاحات الازرق — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) May 18, 2022

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