استثمار فيما يعشقه بعيدًا عن الكرة.. هالاند يتخذ الخطوة الأولى في عالم "البيزنس"

ارتدى إحداها في احتفال السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز!

تحرك النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بخطوة أولى في عالم المال والأعمال، بعيدا عن كرة القدم.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن هالاند تقدم بطلب لتسجيل الأحرف الأولى من اسمه كعلامة تجارية، ويأمل الحصول على حقوق (EBH - إيرلينج براوت هالاند).

وأضافت: "يمكنه تصميم خط خاص به من البيجامات الحريرية، بالإضافة إلى إنتاج مجموعة واسعة من العناصر مثل الصابون ومزيل العرق والعطور وألعاب الكمبيوتر والهواتف المحمولة والساعات الذكية والمجوهرات والمظلات وزجاجات المشروبات والنظارات الشمسية وكرات اليوجا والسراويل الرياضية".

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ويعد هالاند من عشاق البيجامات، وخاصة الحرير منها، إذ ارتدى إحداها في احتفال السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.