استبعاد من التحكيم .. الاتحاد الإسباني يعاقب حكم مباراة ريال مدريد وإشبيلية!

يبدو أن لجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد قررت معاقبة الحكم جييرمو كوادرا بسبب قراراته المثيرة للجدل خلال مواجهة ريال مدريد وإشبيلية في قمة الجولة 32 من الدوري الإسباني.

الحكم الإسباني تسبب في حالة من الغضب والجدل على الجانبين، بعد أن تسببت قراراته في إشعال الملعب بدلًا من تهدئة الأجواء.

ماذا حدث؟

إشبيلية طالب خلال مواجهة ريال مدريد بطرد إدواردو كامافينجا في الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم النادي الأندلسي بهدفين نظيفين.

بينما طالب ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على دييجو كارلوس مدافع إشبيلية، بالإضافة إلى إلغاء هدف البرازيلي فينيسيوس جونيور، بداعي لمسة يد على البرازيلي.

وكان إلغاء هدف البرازيلي مثيرًا للجدل، لأن حكم الفيديو المساعد حذر جييرمو كوادرا من أن عدم احتساب الهدف مشكوك فيه للغاية، وأنه يجب عليه مراجعته.

ما هي العقوبة التي وقعت على الحكم؟

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لجنة التحكيم قرر استبعاد جييرمو كوادرا من مهمة العمل كحكم فيديو مساعد خلال مباراة إسبانيول ورايو فاييكانو في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وقررت اللجنة إسناد المهمة إلى لويس جونزاليس جونزاليس، فيما سيكون ماتيو لاهوز الحكم الرئيسي في المباراة.

الجدل يتصاعد

تصاعد التوتر بشأن التحكيم في الأسابيع الأخيرة من الدوري الإسباني، خاصة مع وصول "لا ليجا" إلى مراحل الحسم.

وأصبحت مهمة حكم الفيديو المساعد موضع تساؤل أكثر من أي وقت مضى، وقررت لجنة التحكيم اتخاذ عدد من الإجراءات للسيطرة على الوضع.

وكانت اللجنة قد قررت استبعاد ماتيو لاهوز لجولتين بعد الحادث المثير للجدل مع إينيس أونال لاعب خيتافي، والآن تم استبعاد جييرمو كوادرا خلال الجولة المقبلة.

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