بعد استبعاده من مران الاتحاد .. هل يغيب عبدالرزاق حمدالله عن المونديال للإصابة؟

المهاجم المغربي لم يشارك في المران الجماعي بالأمس رغم وجوده في النادي، فما هي القصة؟

أثار المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، القلق في قلوب جماهير ناديه بعد استبعاده من مران الأمس، ليبدأ التساؤل: هل ينضم أسد الأطلسي لقائمة غيابات العميد عن كأس العالم للأندية السعودية 2023؟

العميد يستعد حاليًا لاستهلال مشواره في الحدث العالمي بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 12 من ديسمبر الجاري، على أن يلتقي الفائز منهما بالأهلي المصري في الدور الثاني.

وظهر حمد الله في حوار جانبي مع مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو على هامش مران الأمس، ولم يشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه، لتتردد أنباء عن معاناته من إصابة.

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لكن أوضح مصدر من داخل النادي الجداوي لموقع "كووورة" أن جاياردو هو من طلب من المهاجم المغربي عدم خوض المران الجماعي وقتها، ووجهه بالاكتفاء بأداء بعض التدريبات الاستشفائية.

وأكد المصدر أن اللاعب لا يعاني من أي إصابات حاليًا، إنما سيشارك اليوم الأحد، في المران الجماعي بشكل طبيعي.

يذكر أن الاتحاد يعاني بالفعل من عدد من الغيابات عن المونديال، إذ تلاحق الإصابات لاعبيه، كان آخرهم المدافع الإيطالي لويز فيليبي، الذي تأكد بشكل رسمي غيابه.