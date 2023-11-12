استبعاد أيمن يحيى من قائمة الأخضر واستبداله بزميله في النصر

تعديل على قائمة المنتخب السعودي لمواجهة باكستان والأردن

أعلن حساب المنتخب السعودي عبر منصة إكس استبعاد أيمن يحيى من قائمة الأخضر لمواجهة باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء استبعاد مهاجم النصر بسبب عدم جاهزيته الطبية، وقد استبدله المدرب روبيرتو مانشيني بزميله في النصر خالد الغنام.

بعثة الأخضر كانت قد وصلت الإحساء مساء اليوم الأحد وقد حظيت باستقبال رائع من نادي الفتح، ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراته الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال أمام باكستان يوم الخميس القادم على ملعب الفتح.

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وأوضح حساب المنتخب عبر منصة إكس أن سالم الدوسري لم ينتظم مع اللاعبين في المران الجماعي بل اكتفى بالعمل وفق برنامجه العلاجي رفقة الجهاز الطبي.

يُشار إلى أن مجموعة السعودية تضم بجانب الأردن وباكستان منتخب طاجيكستان.