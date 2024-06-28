بعد استبعاد النصر .. إنتر الإيطالي يستعد لودية سعودية من العيار الثقيل!

المباراة الودية ستقام في 7 أغسطس..

أصبح نادي إنتر، المُتوج بلقب الدوري الإيطالي، على موعد مع مباراة ودية من العيار الثقيل، مع أحد كبار الأندية السعودية، خلال الفترة الصيفية، التي تشهد تحضيرات الفرق العالمية للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

وأفادت بوابة Monza-News الإيطالية، بأن كتيبة سيموني إنزاجي، تخطط لجدول المباريات الودية في الصيف، وستكون هناك مباراة مهمة في السابع من أغسطس المُقبل، حيث يلتقي إنتر بفريق الاتحاد، الذي يضم بين صفوفه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأوضح التقرير أن الحديث في البداية كان يتمحور حول النصر، فريق كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش، ولكن الاختيار وقع في النهاية، على النادي الجداوي، فيما تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساءً.

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وطبقًا لذلك، فإن الاتحاد يستعد لزخم من المباريات الودية القوية أمام كبار أوروبا، ضمن برنامجه التحضيري في الصيف؛ حيث أعلن النادي، عن مواجهة إشبيلية الإسباني على كأس أنطونيو بويرتا، في 26 يوليو، على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، فيما يواجه ريال بيتيس الإسباني على ملعب بينيتو فيامارين، في 3 أغسطس.

ويحضر الاتحاد للموسم الرياضي الجديد، الذي يشهد مشاركة العميد في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما قرر لؤي ناظر، الرئيس الجديد للمؤسسة غير الربحية، إقالة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، من تدريب الفريق، مع البحث عن مدرب جديد، قبل انطلاق معسكر الفريق في إسبانيا، في 12 يوليو المُقبل.