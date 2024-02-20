استبعاد اسم كبير .. لويس كاسترو يختار أجانب النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا

الكشف عن قائمة أجانب النصر أمام الفيحاء..

استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على "السداسي الأجنبي" في مباراة الفيحاء.

النصر يستضيف نادي الفيحاء السعودي، مساء الغد الأربعاء، في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث انتهى الذهاب بفوز العالمي، بهدف مقابل لا شيء.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، أبعد كاسترو، نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا، من قائمة مباراة الفيحاء؛ وذلك للمرة الثالثة في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية.

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الصحيفة كشفت عن اختيار المدرب المخضرم، الثنائي البرتغالي الأسطورة كريستيانو رونالدو وأوتافيو مونتيرو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إيمريك لابورت، والسنغالي ساديو ماني، إلى جانب الأسترالي عزيز بيهيتش؛ لدخول قائمة مباراة الغد.

وعلى جانب آخر.. أشارت الصحيفة، إلى مفاضلة لويس كاسترو بين علي لاجامي ونواف بوشل، لاختيار أحدهما من أجل تعويض غياب سلطان الغنام "المصاب"، في مركز الظهير الأيمن.