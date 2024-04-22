استبعاد اسم كبير .. جورج جيسوس يغير في قائمة "أجانب الهلال" أمام العين

قائمة أجانب الهلال أمام العين..

قرر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، "استبعاد" اسم مفاجئ من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، أمام العين الإماراتي.

الهلال يستضيف العين، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث خسر الفريق الأزرق "ذهابًا" في الإمارات العربية المتحدة، بأربعة أهداف مقابل اثنين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، استبعد جيسوس، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، من قائمة الزعيم الهلالي؛ بعد أن شارك في مباراة الذهاب.

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المدير الفني البرتغالي اختار الحارس المغربي ياسين بونو بدلًا من كوليبالي في القائمة، لينضم إلى نفس الرباعي الأجنبي الذي خاض مباراة الذهاب؛ وهم: "الثنائي البرازيلي مالكوم وميشايل ديلجادو والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش".

وبناءً على ذلك؛ من المقرر أن يلعب المدافع الدولي السعودي الشاب حسان تمبكتي، بجوار مواطنه علي البليهي، في الخط الخلفي للهلال، في مباراة الإياب أمام العين.

وأكدت الصحيفة، على أن جيسوس سيعتمد هذا القرار بشكل نهائي؛ بعد الاجتماع الفني مع اللاعبين، الذي يسبق توجه البعثة إلى ملعب المباراة.