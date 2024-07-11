رغم استبعاده .. شرط حاسم من الاتحاد للموافقة على "رحيل" زكريا هوساوي

مستقبل زكريا هوساوي لا يزال غامضًا..

وضع مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، شرطًا حاسمًا؛ للموافقة على رحيل زكريا هوساوي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

الاتحاد استبعد هوساوي من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، في المعسكر الإعدادي بإسبانيا؛ الأمر الذي دفع وكيله للمطالبة بـ"رحيل" اللاعب، بشكل رسمي.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، اليوم الخميس، اشترط العميد الاتحادي على وكيل هوساوي؛ "رحيل" اللاعب لمدة موسم واحد فقط، على سبيل الإعارة.

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الصحيفة كشفت عن أن مسؤولي نادي الاتحاد، لديهم ثقة كبيرة في إمكانيات اللاعب البالغ من العمر 23 سنة؛ لذلك يفضلون خروجه معارًا، بدلًا من بيع عقده بشكل نهائي.

هوساوي يلعب في صفوف الفريق الاتحادي منذ صيف 2022، عندما انضم إليه قادمًا من نادي أحد السعودي؛ حيث سجل هدفًا وحيدًا وصنع 2 أخريين، خلال 39 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن اسم زكريا هوساوي، ارتبط بإمكانية الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ حال الرحيل عن الاتحاد، في صيف العام الحالي.