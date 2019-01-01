حارس مرمى أرسنال: اللاعبون يساندون جاكا

أزمة كبيرة بسبب اللاعب السويسري

أكد حارس أرسنال إميليانو مارتينيز أن لاعبي الفريق يساندون القائد جرانيت جاكا بعد أزمته الأخيرة مع جمهور فريقه.

ودخل جاكا في سجال مع جماهير المدفعجية لحظة خروجه وسط صافرات الاستهجان في مباراة كريستال بالاس الأخيرة بالبريميرليج.

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وقال مارتينيز لوسائل الإعلام: "هو قائد رائع ونسانده، أردنا الانتصار له ولأرسنال أمام ليفربول، هو حزين لأنه يملك عائلة جيدة وقلب طيب".

وأضاف: "يحب أرسنال، وعندما يمر شخص بما حدث يجب أن نسانده، المدرب هو من يقرر القائد، ولكن نحن مجموعة متحدة ونسانده".

وأردف الحارس الاحتياطي: "الأمر كان صادماً لأننا نعرف كم هو يهتم بهذا النادي، الجميع كان متأثر بما حدث، الجمهور كان يريد الفوز وهذا وتر الأجواء".

وختم: "في المرة القادمة سيخرج مباشرة، الجمهور أظهر الحب والمساندة أمام أرسنال ونشعر بالحزن لعدم العبور بسبب ذلك، سنحاول التعويض السبت".

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وشارك مارتينيز في خسارة أرسنال الملحمية أمام ليفربول بركلات الترجيح في كأس كاراباو مساء الأربعاء بعد التعادل 5-5 في الوقت الأصلي.