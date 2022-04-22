أرتيتا: النني استثنائي ولا يحظى بالتقدير المستحق!

كشف مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا أنه منع محمد النني من مغادرة النادي في يناير، قائلًا إنه يعلم أن سيحتاج متوسط الميدان في الشهور الأخيرة من الموسم.

وكان الدولي المصري قد قدم أداءً رائعًا أمام نادي تشيلسي منذ أيام في فوز الجانرز برباعية في ملعب ستامفورد بريدج.

وتحدث المدرب الإسباني عن جودة النني المميزة داخل الفريق، معتبرًا أنه لا يحظى بالتقدير المستحق.

وحصل النني على إشادات عديدة أبرزها من أسطورة آرسنال إيان رايت الذي غرد على تويتر باسم اللاعب كاملًا وإعطائه التحية.

Mohamed Naser Elsayed Elneny 🤌🏾❤️ — Ian Wright (@IanWright0) April 20, 2022

وعند سؤال أرتيتا عن إيمانه بالنني، قال: "لطالما قلت هذا بالنسبة لي، إنه أحد أهم أعضاء الفريق".

وواصل: "لما يفعله عندما تمنحه فرصة اللعب وللأشياء عندما لا يلعب".

وتابع: "إنه شخص استثنائي ومن ثم عليك أن تحكم على لاعب كرة القدم على أنه شخص ربما لا يحصل على التقدير الذي يستحقه".

وردًا على سؤال حول قرار منع الانتقال، كشف أرتيتا: "كان ذلك في يناير أكثر مما كان عليه في الصيف وأعتقد أنه فهم أنه مع الفريق الذي كان لدينا لم أتمكن من السماح للاعب آخر بالمغادرة".

وأوضح: "إنه توازن صعب لأنه في النهاية، في فترة من حياته المهنية حيث يتطلع إلى تمديد حياته الكروية ولكن في نفس الوقت، اعتقدت أنه يمكن أن يكون مهمًا للفريق في الجزء الأخير من الموسم".

واختتم: "سنجري محادثة في نهاية الموسم، أنا سعيد حقًا معه، هذا كل ما يمكنني قوله".

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