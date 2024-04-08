"ارتكب سلوكًا مشينًا" .. إيقاف كريستيانو رونالدو في الدوري رسميًا وكارثة أكبر تنتظر النصر!

جدل جديد بسبب كريستيانو رونالدو..

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تأكد بشكل رسمي، "إيقاف" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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رونالدو تحصل على كارت أحمر مباشر، في مباراة النصر أمام الهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج، سيمتد إيقاف رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، بسبب طرده أمام الهلال، إلى بطولة دوري روشن السعودي.

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الفراج قال عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "اللوائح تنص على أن العقوبات تنتقل من مسابقة كأس السوبر إلى دوري روشن؛ وهذا يعني غياب رونالدو عن لقاء النصر والفيحاء، في الجولة 28".

ومن ناحيته.. كشف المحلل التحكيمي للبرنامج سمير عثمان، عن إمكانية إيقاف الأسطورة البرتغالية، أكثر من مباراة واحدة فقط.

عثمان أكد على أن كريستيانو رونالدو، تم طرده بسبب اللعب العنيف ضد علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، بالإضافة إلى "سلوكه المشين" مع الحكم، بعد الطرد.

وأشار المحلل التحكيمي، إلى أن رونالدو قام بـ"سلوك مشين" مع الحكم؛ حينما حاول مد يده عليه، أو ضرب الكرة في الأرض، خلفه مباشرة.

وأوضح سمير عثمان، أن كل هذه التصرفات، كفيلة بأن تجعل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تفرض عقوبة ضد كريستيانو، أكثر من مباراة واحدة.

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