"ارتقى مركزين".. تقليص عقوبة إيفرتون "خصم 10 نقاط" في الدوري الإنجليزي

خصم 6 نقاط فقط بعد الاستئناف!

تلقى نادي إيفرتون نبأ سعيدًا بتقليص عدد النقاط المخصومة من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قد أعلنت في نوفمبر الماضي، خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون في ترتيب البريميرليج، لمخالفته لوائح الدوري الخاصة بالأرباح والديمومة خلال موسم 2021-2022.

واستأنف نادي إيفرتون على العقوبة أمام رئيس اللجنة القضائية للدوري الممتاز، اعتراضًا على العقوبات التي رآها "غير مقبولة".

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وحسب حصيفة "ذا أتلتيتك" البريطانية، فقد صدر قرار بتخفيض عدد النقاط المخصومة من إيفرتون إلى 6 نقاط بدلا من 10.

ويحتل إيفرتون المركز 17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة (مع خصم 10 نقاط)، علمًا بأنه سيرتقي إلى المركز 15 برصيد 25 نقطة (بعد تطبيق القرار).