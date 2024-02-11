"ادفع لتكون راشفورد" .. بدعة غريبة من إدارة مانشستر يونايتد!

تجربة تكنولوجية جديدة يُريد مانشستر يونايتد تجربتها

تدرس عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد، أن يرتدي اللاعبين كاميرات الواقع المعزز في المباريات، وذلك كجزء من خطة لكسب المزيد من المال.

وباعت عائلة جيلرز نسبة 25% من أسهم النادي إلى السير جيم راتكليف، وعلى الرغم من ذلك ظلت العائلة محتفظة بحصة الأغلبية، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي تلقاها النادي.

وأضافت شبكة ESPN أن تجربة الواقع المعزز إحدى الأفكار التي تدرها عائلة جليزر من أجل تنفيذها، حيث يعتبروها هي الأمل الكبير بالنسبة لهم للحصول على مكاسب مالية.

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وسيتم وضع الكاميرات على جسد اللاعب، على أن يقوم المشجع الذي يُريد أن يعيش تجربة لاعب مثل راشفورد أو برونو فيرنانديش أو غيرهما من اللاعبين خلال 90 دقيقة.

ولم يتمكن أي نادي بالدوري الإنجليزي من استكشاف الفرص المحتملة لاستخدام الكاميرات الشخصية في المباريات التنافسية، في ظل حظرها من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تم تجربتها قبل بداية الموسم، وأيضًا في عمليات الإحماء قبل المباريات.