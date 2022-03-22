"إدارة آل معمر بريئة مما يحدث في النصر، وقد ورثت تلك المشاكل الـ5"

أكد الناقد الرياضي محمد العنزي أن مسلي آل معمر ومجلس إدارته بريئون تمامًا مما يحدث في النصر وخروجه صفر اليدين هذا الموسم رغم الدعم الكبير والطموحات القوية قبل انطلاقه، موضحًا أنهم ورثوا 5 مشاكل رئيسية عن أسلافهم.

حديث العنزي جاء ضمن حلقة الليلة من برنامج "أكشن مع وليد" التي خصصها الإعلامي وليد الفراج للنقاش حول أسباب فشل النصر في تحقيق أهدافه الرياضية رغم حجم إنفاقه الهائل وضمه للعديد من النجوم في السنوات الأخيرة.

النصر الذي أوضح الفراج إنفاقه ما يقترب من مليار ريال سعودي خلال الموسمين الأخيرين من الدوري السعودي لم يفز سوى بلقب واحد كبير خلال السنوات الخمسة الأخيرة وهو الدوري السعودي موسم 2018-2019.

العنزي أكد أن هناك 5 نقاط ورثتها الإدارة الحالية وخلقت هذا الوضع الصعب في النصر بغض النظر عن عدم الاستقرار الإداري، بقوله "النقطة الأولى وتلك أكبر مشكلة كان يُواجهها النصر هي عدم الثبات على جهاز فني واحد، الثانية هي الانشغال بالديون المتراكمة وذلك الملف كان ثقيلًا جدًا على مسلي آل معمر لأن الديون وصلت إلى 160 مليون ريال سعودي، وقد ورث تلك المشكلة من إدارات سابقة".

ما هي أبرز مشاكل #النصر ? 🤔



محمد العنزي:

- عدم الثبات على جهاز فني

- الانشغال بملف الديون

- تصحيح اخطاء إدارات سابقة

- الأجواء المشحونة بغرف الملابس

- الضغط الجماهيري والإعلامي



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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/AfJAFYLLbQ — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 22, 2022

تابع "النقطة الثالثة هي تصحيح أخطاء الإدارات السابقة في ملف التعاقدات، وتحديدًا إدارة صفوان السويكت ارتكبت أخطاءً كبيرة جدًا في هذا الملعب، النقطة الرابعة هي الأجواء المشحونة في غرفة الملابس وقد أثر ذلك على النتائج بقوة في الملعب، وأخيرًا الضغوطات الجماهيرية على الفريق".

وأكد العنزي أن إدارة آل معمر بذلت ومازالت جهودًا كبيرة في تلك الملفات ولعلاج تلك المشاكل وإعادة النصر للطريق السليم.