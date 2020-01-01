أخبار برشلونة : فرحة دي يونج ببقاء ميسي واقتراب ديباي وفينالدوم

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 5 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 5 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 5 سبتمبر 2020:

ميسي سيبقى في برشلونة

تراجع ليونيل ميسي عن قراره بمغادرة برشلونة هذا الصيف ، قائلاً إنه لا يمكنه أبدًا اللجوء إلى المحكمة ضد النادي لتأمين الانتقال.

كان المهاجم الأرجنتيني قد أبلغ النادي في 25 أغسطس أنه يريد الرحيل هذا الصيف وأنه يعتزم استخدام بند في عقده ادعى هو وممثلوه أنه يسمح له بالانسحاب في صفقة انتقال مجانية.

أصر برشلونة على أن الوقت قد انقضى لتفعيل البند وأن ميسي سيحتاج إلى دفع 700 مليون يورو شرط الإفراج في عقده إذا أراد نادٍ آخر التوقيع عليه هذا الصيف.

ليدز يتحرك من أجل لاعب وسط برشلونة

ليدز جاهز للعودة إلى الليجا في فترة الانتقالات هذه، حيث ورد أن المدرب مارسيلو يستهدف انتقال لاعب خط وسط برشلونة رافينيا.

يستهدف الفريق الذي تم ترقيته حديثًا إضافات جيدة استعدادًا للدوري الإنجليزي الممتاز في محاولة لتجنب الهبوط.

برشلونة يقترب من ضم ممفيس ديباي

برشلونة على وشك التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون، ورونالد كومان من أشد المعجبين بمواطنه بسبب تعدد استخداماته، مع ديباي قادر على اللعب في أي مكان عبر الجبهة الثلاثة.

قضى البلاوجرانا معظم فترة الانتقالات وهو يكافح من أجل إبقاء ليونيل ميسي في النادي، وبالفعل نجحوا في ذلك.

فيدال على أعتاب إنتر

سيوقع أرتورو فيدال قريبًا عقدًا لمدة عامين مع إنتر، وفقًا لتقرير توتوسبورت.

يقطع لاعب خط الوسط التشيلي حاليًا العلاقات مع برشلونة، وسيضع اللمسات الأخيرة في صفقة إنتر التي تستمر حتى عام 2022، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

دي يونج سعيد ببقاء ميسي مع برشلونة

أعلن ميسي يوم الجمعة أنه سيبقى في برشلونة الموسم المقبل ، وبعد فوز هولندا 1-0 على بولندا ، سئل دي يونج عن الأخبار من قبل NOS.

أجاب: "نعم ، قرأتها. أنا شخصياً سعيد جدًا به. إنه أفضل لاعب في العالم. لذلك إذا بقي ، فأنا سعيد.

"لم يكن لدي أي اتصال بأشخاص من برشلونة، لكن علمت في وقت متأخر جدًا وكنا نستعد للمباراة، لكنني سعيد جدًا بهذا الخبر.

"لقد كان شيئًا بين ميسي والنادي. ليس لدي أي سيطرة على ذلك ولم أكن في برشلونة، لذلك من المنطقي متابعته من مسافة بعيدة "

وبالطبع ليس هو فقط الذي يشعر بالسعادة لبقاء النجم الأرجنتيني، ولكن الخبر أسعد عشاق ومتابعي البلوجرانا في جميع أنحاء العالم.