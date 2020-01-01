أخبار برشلونة: إنتر لم يكن مهتمًا بميسي وتصريحات إيتو تثير الجدل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

إنتر لم يكن مهتم برحيل ميسي

إنتر لم يكن أبدًا في حالة تسمح له بتقديم عرض لليونيل ميسي، كما يزعم خافيير زانيتي، حيث زعم نائب الرئيس أيضًا أن برشلونة لم يتخذ أي إجراء مع لاوتارو مارتينيز.

أخبر زانيتي TyC Sports: "سوقنا يدور حول البيع أولاً ثم الشراء، علينا احترام اللعب المالي النظيف، لم يكن هناك جدوى من الجلوس لإجراء محادثات مع ميسي.

إقتراب انتقال فيدال رسميًا إلى الدوري الإيطالي

ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن إنتر متفائل بشأن احتمالات التعاقد مع أرتورو فيدال من برشلونة.

سيوقع النجم التشيلي صفقة تنتهي في عام 2022.

ممفيس ديباي يتحدث عن برشلونة

أكد ممفيس ديباي أنه على علم باهتمام برشلونة لكنه قال إنه غير متأكد من احتمالية الانتقال هذا الصيف.

مع إنتهاء البلوجرانا من أزمة ميسي، يتوقع تزايد فرصة إلتحاق النجم بالنادي الكتالوني.

إنتر يتمسك بنجمه ويرفض رحيله إلى برشلونة

برشلونة تتوقف عن محاولاتها لضم لاوتارو

أفادت تقارير من سكاي سبورت إيطاليا أن لوتارو مارتينيز لاعب إنتر "خارج السوق".

على الرغم من كونه هدفًا لبرشلونة، إلا أن النادي الإيطالي يرفض التنازل عنه ، مما أجبر الكاتالونيين على النظر في خيارات أخرى، مثل ممفيس ديباي.

نجوم برشلونة يتحدثون عن ميسي وغضب بسبب تصريحات إيتو

صرح نجم الدفاع السابق لبرشلونة بيول،" أنه سعيد ببقاء ميسي وأن برشلونة أقوى بوجود الليو".

بينما صرح نجم الهجوم صامويل إيتوو، " لقد بقي ميسي وأنا سعيد، لكن قلب هذا الفريق يحتاج إلى المزيد من اللاعبين" وأستكمل حديثه عن النجم الأرجنتيني قائلًا "هازارد يستطيع أن يكون بنفس مستوى ميسي".

أعتبر البعض تصريحات النجم الكاميروني بها طابع الهجوم وأثارت غضب بعض عشاق الليو.