اختلف مع ديكو .. لابورتا يعلن موقف برشلونة من ضم بديل جافي!

غياب النجم الشاب لفترة طويلة يثير الجدل بالنادي الكتالوني

علق جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، على إمكانية تعاقده مع لاعب جديد في الميركاتو الشتوي لتعويض إصابة جافي.

ضربة قوية تعرض لها برشلونة بتعرض جافي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابه لفترة طويلة، ليكون على رأس ضحايا التوقف الدولي الأخير.

وخلال مشاركته في توزيع حفل جوائز صحيفة "ماركا" الإسبانية قال لابورتا:"من حيث المبدأ نحن نعتقد أن لدينا فريق تنافسي للغاية وأن المدرب تشافي هيرنانديز لديه ما يكفي من العناصر لمواصلة الظهور بشكل جيد هذا الموسم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما ديكو المدير الرياضي للنادي فقد رفض إغلاق الباب تمامًا قائلًا:"نشعر بالأسف الشديد على خسارته، أعتقد أننا لا يمكننا استبداله، قلت ذلك بالفعل لأننا لن نجد أي لاعب مثله، يجب أن نركز على ما لدينا ونعمل على تعافي اللاعبين في الوقت المناسب، ولكن لو اضطررنا للقيام ببعض التغييرات فإن الصحافة ستعرف فورًا".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ30 نقطة بفارق 4 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الأول بعد 13 جولة.