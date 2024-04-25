"اختلف كلامه عن ديربي الهلال والنصر".. إعلامي يحذر من مدمر المشروع الرياضي في السعودية!

بعد خروج الهلال من آسيا..

وجه الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، تحذيرًا من أمر يؤثر سلبًا على المشروع الرياضي السعودي، متحدثًا عن خروج الهلال من دوري أبطال آسيا.

وودع الهلال البطولة الآسيوية، بعد الخسارة أمام العين الإماراتي في الدور نصف النهائي، رغم فوز الهلال في لقاء الإياب بنتيجة (2-1)، إلا أن فوز العين في الذهاب (4-2)، منحه بطاقة العبور إلى النهائي، ليواجه يوكوهاما إف مارينوس الياباني، خلال شهر مايو المقبل.

وقال الجفن، عبر إذاعة "العربية FM"، إن "الطقطقة" هي ظاهرة سلبية تؤثر على المشروع الرياضي، مضيفًا "أي مشروع رياضي له سلبية يتم تفاديها مع مرور الوقت، هدفنا أن تتطور الكرة السعودية وتنافس بشكل عالمي، ولكن غير المفهوم ألا تتغير العقلية التي تتابع المشروع، لا يزال موضوع (الطقطقة) مستمرًا في الساحة السعودية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع "مطلوب منا أن نكون مساندين لهذا المشروع، لا يكون فرحك كمشجع بأن يحزن الآخر، وأهم أهدافك وبطولات هي خسارة الآخر، ونصيحة للمسؤولين (وقف عقلية الطقطقة قبل استقطاب النجوم)، وأقول إن نجاح الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الشباب وغيره من نجاح المشروع، ووصول اللاعبين إلى أعلى مراحل الاحترافية من نجاح المشروع".

وأكد الجفن أن تصريحه لا علاقة له بخروج الهلال من آسيا، قائلًا "الهلال في عالم آخر، حتى وإن خسر هذه البطولة، فإنه يمتلك من الإنجازات ما يفتخر به خلال 20 سنة قادمة، الهلال تشبع، وأيضًا مانشستر سيتي أنفق المليارات وخرج من دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة الذي كان يمتلك أفضل لاعبي العالم، حاليًا ليس برشلونة الذي نعرفه. إذا حاولت أن تستفز الآخرين فأنت تغضب ربك".

وأثارت تصريحات الجفن جدلًا كبيرًا بين الجماهير، فيما أعاد أحدهم رسالة سابقة للإعلامي قبل مباراة ديربي بين الهلال والنصر، والتي انتهت بأن "الطقطقة من أبسط حقوق الجماهير".