"اختلاف" بين مسؤولي الأهلي يعطل الصفقة المنتظرة .. والكشف عن البديل!

تطورات مثيرة داخل النادي الأهلي..

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شهد النادي الأهلي السعودي، في الأيام القليلة الماضية، "اختلافًا" بشأن إحدى الصفقات المرتقبة، والتي كان من المقرر الإعلان عنها بشكل رسمي.

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الأهلي تلقى مساء يوم الحمعة، هزيمة مفاجئة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اليوم السبت، يفاضل مسؤولو الراقي حاليًا، بين الويلزي لي كونجيرتون والإيطالي فريدريك ماسارا؛ لتولي أحدهما منصب المدير الرياضي في النادي.

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الصحيفة كشفت عن أن البريطاني رون جورلي، الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي؛ يفضل التعاقد مع المدير الرياضي الويلزي، فيما يرغب آخرون في اللجنة التنفيذية، في التوقيع مع المسؤول الإيطالي.

وأعطى ماسارا موافقته بالفعل للإدارة الأهلاوية، في الأيام الماضية؛ حيث تم الاتفاق على جميع بنود العقد، لتولي منصب المدير الرياضي، قبل أن تتعطل الصفقة، عقب تقديم جورلي، عرضًا رسميًا لكونجيرتون.

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، قدّم عرضًا إلى لي كونجيرتون؛ لمدة عامين ونصف، حيث يعتبر الأقرب الآن لتولي المنصب.

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