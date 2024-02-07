بعد اختفائه طويلًا .. الكشف عن تطورات مهمة في "إصابة" نجم الأهلي

تطورات جديدة في "إصابة" نجم النادي الأهلي..

SHAHID

تلقى النادي الأهلي السعودي وجماهيره، بشرى سارة؛ بشأن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، الذي يُعاني من الإصابة حاليًا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي الذي عاد بين الكبار في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد 19 جولة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد سعيد، يواصل النجم عبد الله عطيف، متوسط ميدان النادي الأهلي، برنامجه الإعدادي؛ استعدادًا لعودته إلى الملاعب، بعد إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"، في شهر سبتمبر الماضي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ونقل سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن الطبيب المشرف على حالة عطيف؛ بأن اللاعب قد يعود للمشاركة في مباريات فريقه، في وقتٍ أسرع من المتوقع.

وقال في حديثه بشأن آخر تطورات الحالة الصحية لنجم النادي الأهلي، اليوم الأربعاء: "هُناك مؤشرات إيجابية لعودته سريعًا بإذن الله".

جدير بالذكر أن أخبار عطيف، اختفت تمامًا خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث يعمل اللاعب البالغ من العمر 31 سنة، بعيدًا عن الأضواء؛ من أجل العودة بجاهزية تامة.

SHAHID