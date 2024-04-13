اخترقتم حسابي؟ أول رد فعل من الهويش على الانتهاكات بعد طرد رونالدو!

هذا ما قرره الحكم السعودي بعد الإساءات العديدة

تعرض الحكم الدولي السعودي محمد الهويش لإساءات جمة وصلت إلى درجة التهديدات من بعض الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أدار مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي السوبر السعودي.

وكان القرار الأكثر إسالة للحبر في تلك المباراة هو طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة في الملاعب السعودية بعد أن اشتبك مع المدافع الهلالي علي البليهي.

وأفاد الصحفي أحمد العجلان نقلًا عن مصادر بصحيفة الجزيرة السعودية، بأن "مكتب محاماة تقدم بعدد من الشكاوي على بعض المسيئين للحكم محمد الهويش، بعد أن حصلوا على توكيل من الهويش لمقاضاة المسيئين".

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يأتي هذا الرد من الهويش عقب العديد من الممارسات التي تعرض لها بشكل سلبي بدءًا من المباراة نفسها، مرورًا باختراق بعض حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الهلال قد فاز على النصر بهدفين لهدف في نصف نهائي السوبر السعودي الذي أقيم في الإمارات، قبل أن يفوز في النهائي برباعية مقابل هدف على الاتحاد ويحقق البطولة الرابعة له تاريخيًا على مستوى السوبر السعودي.