اختبار أخير يحسم الأمر .. جاياردو يترقب دفعة مزدوجة للاتحاد قبل مواجهة الهلال

العميد يختبر نجميه لنهائي السوبر

يخضع ثنائي اتحاد جدة لويز فيليبي وسعد الموسى، لاختبار طبي خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفها من مواجهة الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وفاز الاتحاد على الوحدة مساء مس الإثنين، بنتيجة (2-1)، ليتأهل لنهائي "كأس الدرعية للسوبر السعودي"، أمام الهلال الذي تخطى عقبة النصر بنفس النتيجة.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد سيقيِّم خلال تدريب اليوم الثلاثاء، مدى قدرة المدافع الإيطالي لويز فيليبي على خوض النهائي، حيث جاءت إصابته بسيطة وغير مقلقة.

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وتعرَّض لويز فيليبي للإصابة خلال مواجهة الوحدة، في نصف نهائي البطولة، وخرج على إثرها بين الشوطين لحساب زميله حسن كادش.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جاياردو، سيختبر خلال مران اليوم أيضًا، جاهزية المدافع سعد الموسى، العائد من إصابة في القدم، للتعرُّف على موقفه من دخول قائمة النهائي.

وسيخوض العميد تدريبات استشفائية اليوم بعد فوزه على الوحدة، وتأهله لمواجهة الهلال، الخميس المقبل في نهائي بطولة السوبر التي تحتضنها أبو ظبي.

وتعد هذه هي المواجهة السادسة بين الهلال والاتحاد خلال الموسم الجاري، علمًا بأن الزعيم فاز بالمباريات الخمس الماضية في الدوري السعودي "مرتين"، دوري أبطال آسيا "مرتين" والبطولة العربية للأندية.