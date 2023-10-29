تدريباته القوية لا تكفي .. 4 اختبارات على أحمد حجازي اجتيازها قبل العودة لمباريات الاتحاد

ما هو جديد عودة أحمد حجازي؟

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حالة كبيرة من التفاؤل تسيطر على الوسط الرياضي الاتحادي منذ صباح اليوم الأحد، في ظل انتشار فيديوهات لتدريبات قوية يخوضها مدافعه المصري أحمد حجازي داخل المستطيل الأخضر، لكن هل اقتربت العودة؟

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الحاجز يغيب عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي، إذ أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة وخضع لعملية جراحية، أي قبل أربعة أشهر تقريبًا، بينما أقل مدة من المفترض أن يغيبها صاحب الإصابة نفسها ستة أشهر تقريبًا، وهنا خرج أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني ليوضح الموقف..

الشهراني أوضح أن التدريبات تظهر أن عودة حجازي قوية، لكنه أكد أنه بحاجة لتخطي أربعة اختبارات قبل العودة للمباريات رسمية ألا وهي اختبار قوة العضلات، اختبار القفز وتغيير الاتجاه، اختبارات اللياقة البدنية، وأخيرًا موافقة الطبيب الذي أجرى له الجراحة.

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وشدد الشهراني على أنه لولا استعجال الاتحاد على عودة اللاعب قبل كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، لكان الصبر على عودته أفضل من كل ذلك.

يذكر أن حجازي لا يمكنه المشاركة في المباريات المحلية في السعودية، بينما تسمح له اللوائح بالمشاركة خارجيًا على مستوى دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، لحين قدوم يناير المقبل ويتم قيده محليًا أيضًا.

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