اختار فريقه المثالي عبر التاريخ.. زلاتان إبراهيموفيتش يتجاهل ميسي ورونالدو!

أسطورة كرة القدم يتجاهل اللاعبين الأفضل رقميًا في القرن الحادي والعشرين

منذ بضعة أسابيع، أصبح رسميًا أن زلاتان إبراهيموفيتش سيكون رئيسًا للبطولة الأولى العالمية مما يعرف بـ"دوري الملوك" التي يرأسها إداريًا أسطورة برشلونة جيرارد بيكيه.

"أنا ملك الملوك" .. زلاتان إبراهيموفيتش ينضم لأساطير كأس العالم بإعلان تشويقي مثير!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع ضم العديد من اللاعبين التاريخيين من عالم كرة القدم إلى المشروع، اختارت الرابطة التي تدير المسابقة اللاعب السويدي ليكون الرئيس لأول نسخة.

وقد أعلن إبراهيموفيتش تشكيلته السباعية لفريقه في دوري الملوك، ليتجاهل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بشكل غامض وغريب للغاية.

واختار إبراهيموفيتش زميله السابق في يوفنتوس جيانلويجي بوفون في حراسة المرمى، مع خط دفاع يتكون من أليساندرو نيستا وتياجو سيلفا.

خط الوسط لدى إبرا سيكون مكونًا من ثلاثي مبهر هو تشافي هيرنانديز وزين الدين زيدان ورونالدينيو، قبل أن يضع بطل طفولته في المقدمة وهو رونالدو الظاهرة.