أخبار مانشستر يونايتد: تمديد إعارة إيجالو وستيرلينج على قائمة المطلوبين

تعرف على أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الإثنين 1 يونيو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام في ميركاتو صيف 2020؟

يأمل مانشستر يونايتد بتكوين تشكيلة قوية يستعيد بها عصره الذهبي مع السير أليكس فيرجسون والذي كان ينافس فيه على كل البطولات ويتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة، ولكن هذا سيستغرق المزيد من الوقت تحت قيادة سولشاير الذي حظى بفترة انتقالية وحيدة منذ تعيينه مدرباً للشياطين الحمر في منتصف الموسم الماضي.

فشل مانشستر يونايتد في سوق انتقالات الصيف الماضي بتعويض كلا من التشيلي أليكسس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو، لأن الوقت لم يسعف الفريق للتعاقد مع مهاجم بديل على الرغم من محاولاته لضم واحد من ثنائي يوفنتوس ماندجوكيتش وديبالا قبل أن يستقر الأمر باستمرارهما مع البيانكونيري قبل أن يرحل الكرواتي للدحيل القطري، ليقوم سولشاير بتصعيد الناشئ جرينوود.

يظل عدم استقرار بوجبا مع الفريق مشكلة تؤرق مسؤولي الفريق لذا يبحث الشياطين الحمر عن بديله، ومازال دعم خط الدفاع من الأولويات بالرغم من كسر الرقم القياسي وجعل ماجواير أغلى مدافع في تاريخ اللعبة، خاصةً مع هبوط مستوى ليندلوف وتكرار إصابات بايلي.

المزيد من الفرق

في هذا التقرير نستعرض معكم أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الإثنين 1 يونيو 2020، وما هي اهتمامات الفريق في المرحلة المقبلة استعدادًا لسوق الانتقالات الصيفية؟

أخبار انتقالات ليفربول يوم الإثنين 1 يونيو 2020

مانشستر يونايتد يخطط للتحرك نحو ستيرلينج

وفقًا لإندبيندنت، يستعد مانشستر يونايتد للتحرك إلى جناح مانشستر سيتي رحيم سيترلينج إذا كان متاحًا للرحيل مع بداية سوق الانتقالات.

وقد يتم عرض اللاعب للبيع إذا تأكد حرمان السيتي من دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، وفي هذه الحالة سيكون اليونايتد على استعداد للتحرك نحوه، لكنه سيجد منافسة شرسة من ريال مدريد .

رسميًا: إيجالو في مانشستر يونايتد حتى 2021

أعلن مانشستر يونايتد تمديد إعارة أوديون إيجالو حتى يناير 2021.

انضم المهاجم النيجيري من نادي شنجهاي الصيني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في يناير الماضي، وسيظل حتى الشتاء القادم في أولد ترافورد.

راشفورد يمنح الضوء الأخضر لبرشلونة

وفقًا لتقارير موندو ديبورتيفو فإن ماركوس راشفورد مستعد للانضمام إلى برشلونة قبل توقيع عقد جديد في مانشستر يونايتد

لم يذكر أن البلاوجرانا يرغب في ضم المهاجم في هذه الفترة مع اقتراب سوق الانتقالات، لكنه كان مطلوبًا في الكامب نو في 2018.

سمولينج قريب من البقاء في روما

قالت صحيفة ديلي ستار إن مانشستر يونايتد قريب من الاتفاق مع روما من أجل تمديد إعارة كريس سمولينج في فريق الدوري الإيطالي.

انتقل الدولي الإنجليزي إلى الجيالوروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم في صيف 2019، وهو ما يعني أنع سيعود لأولد ترافورد مع بداية سوق الانتقالات.

باريس سان جيرمان يدخل السباق على بوجبا

وفقًا لـ Le 10 Sport فإن باريس سان جيرمان قد انضم إلى يوفنتوس وريال مدريد في سباق التعاقد مع بول بوجبا في سوق الانتقالات.

ورغم أن نجم مانشستر يونايتد يفضل اللعب في الدوري الإسباني، فإنه منفتح على فكرة اللعب في باريس.