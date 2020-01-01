أخبار ريال مدريد: ناتشو سعيد بالبقاء وصدمة للجماهير بشأن الصفقة المنتظرة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020:

خبر صادم لجماهير ريال مدريد!

المال شحيح في ريال مدريد ولن يتمكنوا من تحمل صفقة للتعاقد مع كيليان مبابي الصيف المقبل، بحسب لو باريزيان.

كان مبابي أولوية قصوى لنادي العاصمة لبعض الوقت، لكن جائحة فيروس كورونا أدى إلى خسائر فادحة في النادي، والواقع هو أن صفقة اللاعب الدولي الفرنسي لا يمكن تمويلها.

نجم الريال السابق يريد استبدال راموس ومودريتش!

قال ستيف ماكمانمان إن ريال مدريد يحتاج إلى تعديل كبير في التشكيلة.

يشعر رجل الريال السابق بأن الشخصيات الرئيسية مثل سيرخيو راموس ولوكا مودريتش بحاجة إلى الاستبدال إذا أرادوا البقاء على طاولة القمة في أوروبا.

وعبر عن مخاوفه أن تؤثر الأزمة المالية على صفقات الريال الجديدة، حيث يحتاج للعديد من النجوم في مراكز كثيرة.

مدافع الريال سعيد بوجوده رغم قلة المشاركة

أصر ناتشو فرنانديز على أنه سعيد في ريال مدريد وليس لديه رغبة في المضي قدمًا.

يقول المدافع إنه يرغب في مزيد من الوقت للعب، لكنه راضٍ عن اللعب مع الريال.

"تأتي كل عروض الصيف، لكنني سعيد هنا. أود أن ألعب أكثر، لكني حلمت باللعب لهذا الفريق "، وفقًا لماركا.

راموس يستبدل الشركة الراعية بعد عشر سنوات

نقل مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس علامته التجارية من نايكي إلى أديداس، حسب صحيفة ماركا.

كان راموس قد عمل في السابق مع شركة Nike لمدة 10 سنوات، لكنه انتقل الآن إلى الشركة المنافسة.

رأى البعض أن هذا الاستبدال جاء كخطوه أولى منه للرحيل عن مدريد، لكن قد يكون مجرد استبدال لوجود عقد أفضل.

ريال مدريد يفكر في روميلو لوكاكو بديلاً لكريم بنزيما

أفادت تقارير أن ريال مدريد حدد لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي كبديل محتمل طويل الأمد لكريم بنزيما.

كان لوكاكو في حالة ممتازة مع ناديه الإيطالي خلال موسم 2020-21، حيث هز الشباك في تسع مناسبات في تسع مباريات في جميع المسابقات.

وفي الوقت نفسه، سجل اللاعب الدولي البلجيكي 43 هدفًا في 60 مباراة فقط لفريق أنطونيو كونتي منذ وصوله من مانشستر يونايتد في صيف 2019.