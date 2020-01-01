أخبار ريال مدريد: زيدان مطلوب في نيوكاسل والريال لم يفاوض صلاح

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 18 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 18 مايو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

شكرينيار بديل أومتيتي في برشلونة

أفادت موندو ديبورتيفو أن ميلان شكرينيار تم وضعه من قبل برشلونة كبديل محتمل لصامويل أومتيتي.

لكن لن يكون الأمر سهلاً لضم السلوفيني، فريال مدريد ومانشستر يونايتد من ضمن الفرق الراغبة في الحصول على توقيعه في سوق الانتقالات، إلا أن البلوجرانا قد يفوز باللاعب بنقل أومتيتي إلى الإنتر .

ريال مدريد يخطط لضم مبابي وهالاند في 2021

يسعى ريال مدريد إلى إكمال ثلاثية الهجوم من خلال التعاقد مع إيرلينج هالاند وكيليان مبابي الصيف المقبل، حسبما أوردت آس.

يأمل لوس بلانكوس بتوقيع نجمي بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان ، لكن فيروس كورونا عطل جميع خطط ضمهما في سوق الانتقالات القادم.

وبحسب المشروع المستقبلي للميرينجي سيكمل إيدن هازارد الذي وقع من تشيلسي الصيف الماضي ثلاثية 'MHH'.

وكيل صلاح ينفي وصول عرض من ريال مدريد

حالة من الجدل أثارها هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، حول دخول محمد صلاح مهاجم ليفربول في مفاوضات مع ريال مدريد ، فكيف كان رد وكيل أعماله؟

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ريال مدريد يبيع 3 لاعبين من أجل هالاند

أشارت صحيفة إكسبريس إلى ان ريال مدريد سيبيع 3 لاعبين من أجل توفير الأموال والتحرك لضم إيرلينج هالاند مع بداية سوق الانتقالات.

الثلاثي هم جاريث بيل وخاميس رودريجيز وماريانو دياز، والذين خرجوا هذا الموسم من حسابات زين الدين زيدان تمامًا.

زيدان مطلوب في نيوكاسل

بحسب ديفينسا سنترال فإن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان مطلوب في نيوكاسل كخليفة لستيف بروس المتوقع رحيله هذا الصيف.

ويقترب صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على 80% من أسهم الفريق الإنجليزي، وبعدها من المتوقع أن يبدأ خطة تطوير الفريق.