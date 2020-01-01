أخبار ريال مدريد: صفقة ضخمة تلوح في الأُفق وميلان هو الضحية

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 23يونيو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020:

ريال مدريد ينافس مانشستر يونايتد ويوفنتوس على راؤول خيمينيز

أكدت تقارير من "كالتشيو ميركاتو" أن ريال مدريد لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع راؤول خيمينيز، مهاجم ولفرهامبتون، خلال الميركاتو الحالي.

لكن رغبة الملكي تصطدم بمحاولات من ناديي مانشستر يونايتد ويوفنتوس، ولا سيما الأخير، الذي وبحسب آخر الأنباء عرض دانييلي روجاني وفيديريكو بيرنارديسكي على إدارة ولفرهامبتون نظير المهاجم البرتغالي.

ووجبت الإشارة إلى أن المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا وكيله هو خورخي مينديش، ويفترض أن هذا يُقربه بصورة إضافة من ريال مدريد نظرًا لقوة علاقة فلورنتينو بيريز مع الوكيل البرتغالي الشهير.

توتنهام يريد استعادة بيل لكنه لن يرحل من ريال مدريد

يقول أوسكار يانسون أن أنصار توتنهام "سيستقبلون جاريث بيل بأذرع مفتوحة"، لكن من غير المتوقع أن يرحل اللاعب الويلزي الدولي قبل انتهاء عقده مع ريال مدريد في 2022.

وقال يانسون لـ Tribal Football: "أعتقد أن مشجعي السبيرز سيستقبلون بيل بأذرع مفتوحة، لكن الأمر متوقف على ما يريد اللاعب فعله، ولا أعتقد أنه سيغادر الريال قبل انتهاء عقده ".

رين يؤكد: ريال مدريد لم يقدم عرضًا لكامافينجا

أكد نيكولاس هولفيك، رئيس رين، على عدم وجود عروض رسمية بشأن لاعبه إدواردو كامافينجا حتى الآن سواءً من ريال مدريد أو غيره من الأندية المهتمة بخدماته.

هولفيك قال "لم نحدد سعرًا له حتى الآن، لقد قررنا استمراره معنا في الموسم المقبل، لم نتلق أي عروض بشأنه أيضًا".

رايولا يستعد لعرض إبراهيموفيتش على ريال مدريد

أشارت دون بالون إلى أن وكيل الأعمال مينو رايولا جاهز لعرض مهاجم ميلان زلاتان ابراهيموفيتش على ريال مدريد.

ولم يُعرض على اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا تجديد عقده الذي سينتهي مع بداية سوق الانتقالات في سان سيرو.

يريد إبراهيموفيتش مواصلة اللعب على مستوى عالٍ إذا غادر الروسونيري، ووكيله يرى الريال كوجهة محتملة للمهاجم.

ليفربول يخطط لخطف مبابي من ريال مدريد

أكدت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن ليفربول يخطط في الوقت الحالي لتقديم 220 مليون يورو من أجل التعاقد مع كيليان مبابي وخطفه من ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية فإن ليفربول يخطط لأن يكون كيليان مبابي هو قنبلة سوق الانتقالات الصيفية بالنسبة لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز المنتظر.

وحسب الصحيفة فإن ليفربول ليس متأكدًا من استمرار ساديو ماني مع الفريق حتى نهاية عقده في 2023، مما يعزز احتمالية انتقال اللاعب خلال السنوات الماضية إلى نادٍ آخر.

ولذلك، يريد ليفربول ألا يخسر نجمه السنغالي دون تعويض، وفي الوقت الذي يبحث فيه عن مهاجم هداف وجناح في الوقت ذاته لا يوجد خيار أفضل من مبابي.